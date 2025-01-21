Роднина: «Овечкин — главный любимец американских болельщиков, и все знают, что он русский»

Депутат Госдумы России Ирина Роднина высказалась о популярности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в США и об упоминании хоккеиста президентом Америки Дональдом Трампом.

«Не стоит связывать упоминания Овечкина Трампом с каким-то политическим ходом президента США. Сейчас Овечкин — главный любимец американских болельщиков, на матчах «Вашингтона» весь стадион сидит в футболках с его фамилией. И все знают, что он русский», — цитирует Роднину «РБ Спорт».

39-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 874 заброшенными шайбами за свою карьеру в лиге. Овечкину осталось забить еще 21 гол, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.