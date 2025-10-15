Роман Ротенберг — об игре Демидова: «Сегодня утром общался с ним и поздравил с голом»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг оценил игру нападающего «Монреаля» Ивана Демидова.

В матче с «Сиэтлом» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ россиянин набрал 2 (1+1) очка.

«Сегодня в 7 утра общался с Ваней. Поздравил его с голом. Он всегда на связи, хочет развиваться. Ваня готов помогать развитию детского хоккея в России. Мы очень рады, что сегодня Демидов успешно сыграл, но это только первая игра. Надо, чтобы это продолжалось», — сказал Ротенберг.

Демидова по итогам матча признали второй звездой.