15 октября, 14:40

Роман Ротенберг — об игре Демидова: «Сегодня утром общался с ним и поздравил с голом»

Федор Носов

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг оценил игру нападающего «Монреаля» Ивана Демидова.

В матче с «Сиэтлом» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ россиянин набрал 2 (1+1) очка.

«Сегодня в 7 утра общался с Ваней. Поздравил его с голом. Он всегда на связи, хочет развиваться. Ваня готов помогать развитию детского хоккея в России. Мы очень рады, что сегодня Демидов успешно сыграл, но это только первая игра. Надо, чтобы это продолжалось», — сказал Ротенберг.

Демидова по итогам матча признали второй звездой.

1

  • андр

    Кучерявый напомнил о себе.

    15.10.2025

    Иван Демидов
    НХЛ
    ХК Монреаль Канадиенс
    Роман Ротенберг
