15 октября, 14:40
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг оценил игру нападающего «Монреаля» Ивана Демидова.
В матче с «Сиэтлом» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ россиянин набрал 2 (1+1) очка.
«Сегодня в 7 утра общался с Ваней. Поздравил его с голом. Он всегда на связи, хочет развиваться. Ваня готов помогать развитию детского хоккея в России. Мы очень рады, что сегодня Демидов успешно сыграл, но это только первая игра. Надо, чтобы это продолжалось», — сказал Ротенберг.
Демидова по итогам матча признали второй звездой.
андр
Кучерявый напомнил о себе.
15.10.2025