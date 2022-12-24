Роман Ротенберг поздравил Овечкина с 802-й шайбой в НХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг обратился с поздравлением к нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину после 802-й шайбы форварда в НХЛ.

— Александр Овечкин забил 802-й гол и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

— От души поздравляем Александра Овечкина с этим достижением! Саша много работает. Мы встречались с ним летом в Новогорске, когда проходили предсезонные сборы. Он там тренировался, готовился. Главное пожелать ему здоровья, чтобы он смог выйти на первое место в мире. За каждой шайбой стоит огромный труд. У каждого игрока за любой победой, любым голом — большая работа. Овечкин — не исключение. Он много работает, тренируется, чтобы стать первым в мире. Пожелаем ему удачи!

Забросив 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, россиянин вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Рекордсменом лиги по голам является Уэйн Гретцки (894).