16 октября, 18:12

Роман Ротенберг — о безголевой серии Овечкина: «Меня беспокоило бы, если бы он не играл»

Федор Носов
Роман Ротенберг.
Фото Global Look Press

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал «СЭ» безголевую серию нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на старте сезона НХЛ, которая составляет четыре матча.

— Александр Овечкин не забивает на старте сезона. Вас это беспокоит?

— Меня беспокоило бы, если бы он не играл. Так меня точно это не беспокоит. Если вы посмотрите на его карьеру, то на старте сезона он заманивает, а потом начинает забивать.

Следующую игру «Кэпиталз» проведут на выезде против «Миннесоты» 18 октября.

    А Ротенберг это кто такой ?

    18.10.2025

