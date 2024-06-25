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Сегодня, 06:19

Россияне девять лет подряд выигрывают Кубок Стэнли

Ана Горшкова
Корреспондент
Сергей Бобровский (№72).
Фото USA Today Sports
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Российский голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко в составе «Флориды» выиграли Кубок Стэнли-2024. В финальной серии «Пантерз» победили «Эдмонтон» (4-3).

Этот сезон стал девятым подряд (с 2016 года), в котором Кубок Стэнли выиграла команда с российскими игроками в составе.

Обладатели Кубка Стэнли: Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов и&nbsp;Игорь Ларионов, Евгений Малкин. Кубок Стэнли: все чемпионы НХЛ из России

В последний раз главный трофей доставался команде без россиян в 2015 году, когда его обладателем стал «Чикаго».

«Флорида» впервые за 31-летнюю историю франшизы выиграла Кубок Стэнли.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Дмитрий Куликов
Сергей Бобровский
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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