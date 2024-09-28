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Сегодня, 08:44

Россияне Кучеров и Панарин вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ по версии TSN

Алина Савинова
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Канадский журнал TSN составил рейтинг топ-10 лучших игроков Национальной хоккейной лиги.

В списке оказались два россиянина: форвард «Тампы» Никита Кучеров расположился на пятом месте, а нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин — на девятом. Рейтинг возглавил канадец Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

Топ-10 лучших игроков НХЛ по версии TSN:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Натан Маккиннон («Колорадо»)

3. Остон Мэттьюс («Торонто»)

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

5. Никита Кучеров («Тампа»)

6. Кейл Макар («Колорадо»)

7. Давид Пастрняк («Бостон»)

8. Куинн Хьюз («Ванкувер»)

9. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

10. Микко Рантанен («Колорадо»)

В минувшем сезоне НХЛ 31-летний Кучеров набрал 144 (44+100) очка в 81 матче. На счету 32-летнего Панарина 49 голов и 71 результативная передача в 82 играх.

Артемий Панарин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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