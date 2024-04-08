Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:23

Кучеров, Кросби и Панарин признаны звездами недели в НХЛ

Руслан Минаев
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ.

Россиянин за прошедшие семь дней набрал 10 (1+9) очков в 4 матчах. У 30-летнего игрока 136 (43+93) очков в 76 встречах.

Второй звездой недели стал форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, на счету которого 6 (5+1) очков в 4 играх. 36-летний канадец в этом сезоне провел 77 матчей и набрал 85 (40+45) очков.

Третьей звездой недели признан нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, который набрал 8 (2+6) очков в 4 встречах. 32-летний россиянин в этом сезоне отметился 115 (46+69) очками в 78 матчах.

Артемий Панарин
Никита Кучеров
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
Обсудить
Читайте также
Как выглядит новый дворец Этери Тутберидзе. Эксклюзивный репортаж «СЭ»
Тарпищев считает глупостью называть теннисистов иноагентами
СК РФ возбудил уголовное дело о незаконной миграции в Москве
Двойной «сухарь», раздавленный Челябинск и первый финал Ярославля за 15 лет. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
В музее казачества Ростовской области нашли портреты нацистских преступников
В Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кучеров: новый рекорд российских бомбардиров и гонка с Маккинноном и Макдэвидом
Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон сократил отставание от Кучерова до 3 очков
Кучеров повторил рекорд европейских игроков по передачам за один сезон
Кучеров повторил рекорд «Тампы» по количеству игр с более чем 1 очком
«Питтсбург» победил «Тампу», Кучеров и Малкин набрали по 3 очка
Плющев: «У Кучерова хороший сезон, он доказывает свою значимость для «Тампы»
ESPN: Маккиннон — главный претендент на приз «Харт Трофи», Кучеров в топ-3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Колорадо» Рантанен пропустил матч с «Далласом» из-за сотрясения мозга