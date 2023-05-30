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НХЛ

Сегодня, 06:12

Два российских игрока сыграют в финале Кубка Стэнли-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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В НХЛ завершились полуфиналы розыгрыша Кубка Стэнли-2023. В финале турнира сыграют «Вегас» и «Флорида».

Таким образом, среди российских игроков борьбу за Кубок Стэнли продолжают Сергей Бобровский («Флорида») и Иван Барбашев («Вегас»). В составе «Вегаса» также есть российский нападающий Павел Дорофеев, но он не принимал участия в плей-офф.

«Вегас» в полуфинале Кубка Стэнли обыграл «Даллас» со счетом в серии 4-2, а «Флорида» оказалась сильнее «Каролины» (4-0).

Восьмой год подряд российский хоккеист станет победителем Кубка Стэнли.

Иван Барбашев
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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