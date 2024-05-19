Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:42

Задоров и Подколзин досрочно завершили матч «Эдмонтон» — «Ванкувер»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Российские игроки «Ванкувера» Никита Задоров и Василий Подколзин приняли участие в стычке в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:5).

За две минуты до конца встречи защитник и форвард «Кэнакс» начали выяснять отношения с игроками «Ойлерз» Эвандером Кейном и Венсаном Деарне.

По итогам стычки, каждый из ее участников получил 10-минутный штраф.

Седьмой матч состоится через 2 дня. В финале Западной конференции победитель этой серии сыграет с «Далласом».

Василий Подколзин
Никита Задоров
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
0
Читайте также
Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на победителя боя Фьюри — Усик
«Рейнджерс» Панарина и Шестеркина вышли в полуфинал Кубка Стэнли
Беспилотник ВСУ упал на территорию НПЗ в Краснодарском крае
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
CENTCOM сообщило об атаке хуситов на шедший в КНР танкер
Усик победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Популярное видео
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Эдмонтон» не сдается! Гениальный Макдэвид перевел серию с «Ванкувером» в седьмой матч
«Эдмонтон» выиграл у «Ванкувера», команды ждет 7-й матч
«Колорадо» — «Даллас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Скандал в НХЛ: судьи чуть не украли победу у «Далласа»!
«Колорадо» — «Даллас»: видеообзор матча Кубка Стэнли
«Бостон» установил антирекорд плей-офф НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Эдмонтон» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ