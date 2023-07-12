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Сегодня, 13:45

Дер-Аргучинцев: «У Мэттьюса бросок на этой планете на другом уровне»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Остон Мэттьюс.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев, выступавший на протяжении последних трех лет в системе «Торонто», в интервью «СЭ» оценил бросок нападающего «Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.

— У кого лучше бросок, у Бурдасова или у Мэттьюса?

— У Мэттьюса вообще бросок на этой планете на другом уровне. Он умеет бросать незаметно из-под защитника. Он всегда может отвести шайбу, поменять угол и точно попасть по воротам. Остон забивает столько голов, потому что вратари вообще не ожидают, как и откуда он будет бросать.

— Вы сравнивали себя по стилю и габаритам с Марнером. Чего научились у него за три года?

— У Митча старался учиться его работоспособности. Он очень много работает на льду в плане черновой работы. Для такого негабаритного парня это дорогого стоит. Понятное дело, что подсматривал то, как хитро он играет в некоторых моментах. Я вообще смотрел почти все игры «Торонто». Причем даже тогда, когда еще не был задрафтован клубом.

Семен Дер-Аргучинцев. «Понимал, что в «Торонто» мест нет. Но мечта об НХЛ остается». Интервью новой надежды «Трактора»

Остон Мэттьюс
Хоккей
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Семен Дер-Аргучинцев
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