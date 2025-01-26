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Сегодня, 11:01

Россиянин Кузьменко признан первой звездой дня в НХЛ

Алина Савинова
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Форвард «Калгари» Андрей Кузьменко назван первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ, сообщается на сайте лиги.

В воскресенье, 26 января, 28-летний россиянин отметился дублем и результативной передачей в матче против «Миннесоты» (5:4). Всего на его счету 14 (4+10) очков в 35 играх нынешнего сезона.

Второй звездой дня стал защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, который забил два гола в ворота «Вашингтона» (2:1).

Третьей звездой признали вратаря «Далласа» Кейси Десмита. Американец оформил свой второй шатаут в этом сезоне, отразив 33 броска в матче с «Сент-Луисом» (2:0).

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Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
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