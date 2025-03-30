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30 марта, 07:44

Россиянин Мичков повторил рекорд «Филадельфии» для новичков

Алина Савинова
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков
Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (7:4).

20-летний россиянин дважды за сезон смог набрать очки в пяти играх подряд. Как сообщает пресс-служба лиги, Мичков стал вторым новичком в истории «Флайерз», которому удалось оформить две пятиматчевые результативные серии за один сезон. Он повторил достижение канадца Мэтта Рида, установленное в сезоне-2011/12.

Российский хоккеист был признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Баффало». Всего в нынешнем сезоне на счету Мичкова 56 (24+32) очков в 73 играх НХЛ.

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Матвей Мичков
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ХК Филадельфия Флайерз
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