Россиянин Мичков повторил рекорд «Филадельфии» для новичков

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (7:4).

20-летний россиянин дважды за сезон смог набрать очки в пяти играх подряд. Как сообщает пресс-служба лиги, Мичков стал вторым новичком в истории «Флайерз», которому удалось оформить две пятиматчевые результативные серии за один сезон. Он повторил достижение канадца Мэтта Рида, установленное в сезоне-2011/12.

Российский хоккеист был признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Баффало». Всего в нынешнем сезоне на счету Мичкова 56 (24+32) очков в 73 играх НХЛ.