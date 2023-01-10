Россиянин Минтюков обменян в «Оттаву 67»

Российский хоккеист системы «Анахайм» Павел Минтюков обменян в клуб Хоккейной лиги Онтарио «Оттава 67», сообщает журналист Sportsnet Джефф Марекю.

В этом сезоне 19-летний хоккеист провел 37 матчей регулярного чемпионата OHL. Минтюков забросил 16 шайб и отдал 38 результативных передач, набрав 54 очка при показателе полезности «+26».

За два сезона защитник набрал116 баллов в 104 встречах. Он был признан лучшим защитником OHL в ноябре и декабре.

Минтюков — воспитанник ЦСКА. На драфте Национальной хоккейной лиги в 2022 году был выбран «Анахаймом» в первом раунде под общим 10-м номером.