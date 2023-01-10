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Сегодня, 09:53

Россиянин Минтюков обменян в «Оттаву 67»

Виктория Кравченко
Павел Минтюков.
Фото Global Look Press
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Российский хоккеист системы «Анахайм» Павел Минтюков обменян в клуб Хоккейной лиги Онтарио «Оттава 67», сообщает журналист Sportsnet Джефф Марекю.

В этом сезоне 19-летний хоккеист провел 37 матчей регулярного чемпионата OHL. Минтюков забросил 16 шайб и отдал 38 результативных передач, набрав 54 очка при показателе полезности «+26».

За два сезона защитник набрал116 баллов в 104 встречах. Он был признан лучшим защитником OHL в ноябре и декабре.

Минтюков — воспитанник ЦСКА. На драфте Национальной хоккейной лиги в 2022 году был выбран «Анахаймом» в первом раунде под общим 10-м номером.

ХК Анахайм Дакс
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