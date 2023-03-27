Бучневич стал пятым за 20 лет игроком «Сент-Луиса» с 40+ передача в двух сезонах НХЛ подряд

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился голом и передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (6:7).

Таким образом, россиянин сделал в этом сезоне 40 результативных передач. Бучневич стал пятым игроком «Сент-Луиса» за последние 20 лет с 40 и более передачами в двух сезонах НХЛ подряд.

Ранее такой результат показывали Роберт Томас (сезоны-2021/22 — 2022/23), Райан О`Райлли (2018/19 — 2019/20), Даг Уэйт (2002/03 — 2003/04) и Павол Демитра (2001/02 — 2002/03).

В прошлом розыгрыше «регулярки» Бучневич набрал 76 (30+46) очков в 73 матчах. В этом сезоне его показатели — 64 (24+40) очка в 58 играх.