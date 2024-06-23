Россиянина Афанасьева обменяли из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе»

«Нэшвилл» обменял российского нападающего Егора Афанасьева в «Сан-Хосе», сообщает пресс-служба «Шаркс».

Взамен «Предаторз» получили 22-летнего канадского форварда Оззи Висблатта.

«Нэшвилл» в 2019 году выбрал Афанасьева под 45-м номером 2-го раунда драфта НХЛ. За все время 23-летний россиянин провел 19 матчей в НХЛ, отметившись одной заброшенной шайбой.

В прошедшем сезоне Афанасьев набрал 54 (27+27) очка в 56 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Милуоки Адмиралс». В плей-офф на его счету 9 (5+4) очков в 15 играх.