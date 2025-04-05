Волочкова об Овечкине: «Он — гордость России в мире спорта»

Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с «СЭ» эмоциями от достижения нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Александр Овечкин — это гордость России в мире спорта. Я всегда восхищаюсь любыми рекордами и достижениями талантливых людей. Мне тяжело оценить, является ли Александр Овечкин спортсменом №1 в мире, но я его очень люблю и уважаю!», — сказала Волочкова «СЭ».

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