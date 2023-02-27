Российская бригада «Айлендерс» — снова в лидерах по сухим матчам

«Айлендерс» одержали гостевую сухую победу над «Виннипегом» (4:0) и в седьмой раз в сезоне обошлись без пропущенных с игры голов. Для второго вратаря «Островитян» Семена Варламова этот «сухарь» оказался вторым в сезоне, еще пять записал на свой счет другой россиянин — Илья Сорокин.

Сорокин делит с канадцем Дарси Кемпером первое место в НХЛ по числу сухих матчей. Правда, голкипер «Вашингтона» располагается выше в таблице за счет меньшего количества проведенных игр. В десятку лучших входят еще два российских вратаря — Петр Кочетков из «Каролины» (три в 19 матчах) и Илья Самсонов из «Торонто» (три в 31 матче).

Российская бригада вратарей «Островитян» снова вышла на первое место по числу «сухарей» в сезоне-2022/23. Четыре сухих матча есть в активе «Каролины», по пять — у «Далласа» и «Вашингтона».

Российские голкиперы суммарно провели 19 сухих матчей — второй результат сезона. Чаще на ноль играли только представители Канады (24 раза). США хотя и опережают Россию по количеству «сухих» вратарей (девять против восьми), но существенно отстают по сумме матчей на ноль (15 против 19). Также «сухарями» отмечались финны, чехи, шведы, швейцарец и немец.