Российские голкиперы отсутствуют в списке претендентов на «Везину Трофи» в сезоне-2023/24

Портал ESPN объявил тройку претендентов на приз лучшему голкиперу НХЛ в этом сезоне.

Лидирует в списке кандидатов на «Везину Трофи» вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко. Также в число номинантов входят голкиперы «Вегаса» и «Виннипега» Эдин Хилл и Коннор Хеллебайк соответственно.

Рейтинг составлялся по результатам опроса Ассоциации хоккейных журналистов.

28-летний Демко провел в НХЛ-2023/24 26 матчей с коэффициентом надежности — 2,48. На его счету 3 сухих матча в этом сезоне.

«Кэнакс» с 51 очком за 37 матчей возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.