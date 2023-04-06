Российские игроки «Нэшвилла» Тренин и Афанасьев надели радужные джерси перед матчем НХЛ

Российские игроки «Нэшвилла» Яков Тренин и Егор Афанасьев согласились надеть радужные джерси перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:2 ОТ), сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой The Tennessean.

Все хоккеисты «Нэшвилла» вышли на предматчевую раскатку в джерси с символикой ЛГБТ.

На игровой форме команды также остались нашивки в память о трагедии, случившейся 27 марта. Тогда женщина-трансгендер совершила вооруженное нападение на школу в Нэшвилле, в результате которого погибли шесть детей.