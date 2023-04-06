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Сегодня, 15:08

Российские игроки «Нэшвилла» Тренин и Афанасьев надели радужные джерси перед матчем НХЛ

Виктория Кравченко
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Российские игроки «Нэшвилла» Яков Тренин и Егор Афанасьев согласились надеть радужные джерси перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:2 ОТ), сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой The Tennessean.

Все хоккеисты «Нэшвилла» вышли на предматчевую раскатку в джерси с символикой ЛГБТ.

На игровой форме команды также остались нашивки в память о трагедии, случившейся 27 марта. Тогда женщина-трансгендер совершила вооруженное нападение на школу в Нэшвилле, в результате которого погибли шесть детей.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230406/khokkeisty-1863476271.html
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нэшвилл Предаторз
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