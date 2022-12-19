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НХЛ

Сегодня, 22:11

Российские игроки Сошников и Журавлев прошли процедуру драфта отказов. Контракты с ними в НХЛ будут расторгнуты

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Айлендерс» Никита Сошников и защитник системы «Колорадо» Даниил Журавлев Журавлев прошли процедуру драфта отказов, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Теперь контракты с обоими хоккеистами будут расторгнуты и они официально смогут вернуться в КХЛ.

29-летний Сошников провел 3 матча в составе «Айлендерс» в НХЛ, не набрав очков. В трех играх АХЛ он также не отметился результативными действиями.

22-летний Журавлев в нынешнем сезоне провел 14 игр в АХЛ за фарм-клуб «Колорадо» и набрал 1 (0+1) балл. Он уже находится в расположении «Ак Барса».

Никита Сошников
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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