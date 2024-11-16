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Сегодня, 21:40

Российский форвард «Бостона» Меркулов набрал первое очко в НХЛ

Алина Савинова
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Российский нападающий «Бостона» Георгий Меркулов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

24-летний россиянин отдал голевой пас на Трента Фредерика в первом периоде встречи. Это его первый результативный балл в лиге.

Меркулов дебютировал за «Бостон» 30 декабря 2023 года в матче против «Нью-Джерси». Всего в прошлом сезоне он провел 4 игры за команду. В нынешнем сезоне хоккеист впервые вышел на лед.

Форвард является уроженцем Рязани. В России он играл за «Тамбов» и «Капитан», а также молодежные команды ЦСКА и московского «Динамо».

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