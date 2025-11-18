18 ноября, 18:10
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин оценил вероятность своего обмена из клуба.
Хоккеист дебютировал за «Пингвинз» в 2006 году и провел в команде всю карьеру в НХЛ. Контракт 39-летнего нападающего с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Когда сезон закончится, если мы поговорим... Там много мелочей. Как команда будет играть, вдруг она не будет попадать в плей-офф и будут большие обмены. Конечно, я себя не представляю в другой майке. Ни во «Флориде», ни где-то в «Колорадо». Люблю Питтсбург, люблю болельщиков. Хочу закончить карьеру в «Питтсбурге», — приводит RG слова Малкина.
Вместе с «Питтсбургом» россиянин трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017 годы). В сезоне-2025/26 он принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забил 5 голов и сделал 18 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Малкина 1369 (519+850) очков в 1232 играх.
Да, там есть мысль у менеджеров - его менять хотят. В Россию он больше никогда не вернется. Не для того сбегал.
Если уходить в 40 лет, то только на заслуженный отдых.
А что есть предопосылки?
