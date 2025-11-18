Малкин — про возможный обмен из «Питтсбурга»: «Не представляю себя в другой майке»

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин оценил вероятность своего обмена из клуба.

Хоккеист дебютировал за «Пингвинз» в 2006 году и провел в команде всю карьеру в НХЛ. Контракт 39-летнего нападающего с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Когда сезон закончится, если мы поговорим... Там много мелочей. Как команда будет играть, вдруг она не будет попадать в плей-офф и будут большие обмены. Конечно, я себя не представляю в другой майке. Ни во «Флориде», ни где-то в «Колорадо». Люблю Питтсбург, люблю болельщиков. Хочу закончить карьеру в «Питтсбурге», — приводит RG слова Малкина.

Вместе с «Питтсбургом» россиянин трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017 годы). В сезоне-2025/26 он принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забил 5 голов и сделал 18 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Малкина 1369 (519+850) очков в 1232 играх.