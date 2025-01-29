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Сегодня, 19:20

Российский форвард клуба USHL Низамеев признался, что хотел вернуться в Россию

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский нападающий клуба юниорской лиги США USHL «Трай-Сити» Артемий Низамеев признался, что его посещали мысли о возвращении на родину.

«Неудачный первый год в Америке? В конце [своего последнего] сезона МХЛ перед отъездом я себя хорошо показал. Мне казалось, что я нашел свою игру, на предсезонке стал лучшим снайпером... И вроде бы в первых играх все было нормально, потом случилась микротравма и меня перестали выпускать. Я играл в четвертом звене, был 13-м нападающим. Это очень сильно сказывалось на мне. Я психовал, хотел, чтобы меня обменяли в другой клуб. Но это было такой закалкой. В любой же команде я буду начинать с низов. Приеду в НХЛ — я же не буду сразу в первом-втором звене.

Меня не хотели обменивать, потому что сказали, что видят во мне хоккеиста, и что на следующий сезон я буду иметь намного больше игрового времени. Мысли о возвращении? Да, конечно. Когда психуешь, и не такие мысли приходят. И вернуться хотелось, и много чего еще», — цитирует игрока «ВсеПроСпорт».

19-летний Низамеев — воспитанник системы «Трактора», он выступает в Северной Америке с лета 2022 года. В прошлом сезоне USHL он набрал 14 очков в 52 матчах.

Источник: ВсеПроСпорт
Хоккей
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