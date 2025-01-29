Российский форвард клуба USHL Низамеев удивился большому количеству драк на льду в Северной Америке

Российский нападающий клуба юниорской лиги США USHL «Трай-Сити» Артемий Низамеев рассказал о драках в американских лигах.

«Тут любят подраться. Почти всегда есть стычки, которые могут доходить до драк. Но я еще ни разу не участвовал. Всегда думаю о том, что если получу удаление, то у меня не будет возможности забить гол или отдать пас.

Иногда замечаю, что соперники нацелены на меня, хотят где-то пожестче сыграть, где-то подловить. Могу отвернуться от шайбы, повернуть голову и увидеть, как на меня летит двухметровая дылда. Выглядит так, как будто хотят прибить», — сказал Низамеев «ВсеПроСпорт».

19-летний Низамеев — воспитанник системы «Трактора», он выступает в Северной Америке с лета 2024 года.