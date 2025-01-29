Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:10

Российский форвард клуба USHL Низамеев удивился большому количеству драк на льду в Северной Америке

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский нападающий клуба юниорской лиги США USHL «Трай-Сити» Артемий Низамеев рассказал о драках в американских лигах.

«Тут любят подраться. Почти всегда есть стычки, которые могут доходить до драк. Но я еще ни разу не участвовал. Всегда думаю о том, что если получу удаление, то у меня не будет возможности забить гол или отдать пас.

Иногда замечаю, что соперники нацелены на меня, хотят где-то пожестче сыграть, где-то подловить. Могу отвернуться от шайбы, повернуть голову и увидеть, как на меня летит двухметровая дылда. Выглядит так, как будто хотят прибить», — сказал Низамеев «ВсеПроСпорт».

19-летний Низамеев — воспитанник системы «Трактора», он выступает в Северной Америке с лета 2024 года.

Источник: ВсеПроСпорт
Хоккей
Читайте также
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
В Калужской области местный житель убил трех сотрудников лесничества
Форвард «Коламбуса» Марченко набрал 53 очка в 50 матчах сезона НХЛ
Опубликован список самых медийных лиц российского спорта 2024 года
СК показал кадры с места убийства сотрудников лесничества в Калужской области
«Спартак» закрывает две сделки, «Зенит» потратит еще 20 млн. Главные трансферные слухи РПЛ за 29 января
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя