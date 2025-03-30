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30 марта, 07:32

Марченко — о шайбе в ворота «Оттавы»: «Это был не мой гол, мы все вместе его заработали»

Алина Савинова
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Российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко прокомментировал свой гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (2:3).

24-летний нападающий забросил 28-ю шайбу в нынешнем сезоне. Всего на его счету 66 (28+38) очков в 69 играх.

«У нас было много моментов. В третьем периоде мы здорово прибавили. Мой гол помог, но он не был моим голом. Мы все вместе его заработали, чтобы создать момент для меня, все пять парней. Это был хороший матч, но мы можем их побеждать, это очевидно», — приводит слова Марченко The Athletic.

После 72 матчей «Коламбус» с 75 очками располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Кирилл Марченко
Хоккей
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ХК Коламбус Блю Джэкетс
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