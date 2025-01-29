Российский форвард команды USHL Низамеев рассказал о разнице в уровне дисциплины в России и США

Российский нападающий клуба юниорской лиги США USHL «Трай-Сити» Артемий Низамеев высказался о разнице в менталитете между русскими и американцами.

«Понял здесь, что нужно надеяться только на себя. Если проигрываешь 1:2, и у твоей команды есть хороший момент, то лучше самому бросить, чем пас отдать. Стал более дисциплинированным в плане тренировок. Здесь многие расслабленные, не так усердно тренируются.

Здесь такой менталитет: ты профессионал, ты должен сам работать, за тобой здесь никто бегать не будет. В первом сезоне меня это расслабило, меня никто не подгонял. На второй год голова включилась, осознал, что надо что-то делать, чтобы улучшать себя. Тут смысл в том, что можно тренироваться сколько угодно, все зависит от твоего желания. У нас, например, нет тренера по физподготовке, мы должны сами заниматься в зале. Нам просто скидывают план, а контроля нет. Кто-то делает, а кто-то нет», — сказал Низамеев «ВсеПроСпорт».

19-летний Низамеев — воспитанник системы челябинского «Трактора». В Северной Америке он выступает с начала текущего сезона.