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Сегодня, 21:46

Российский форвард Марченко и латвийский голкипер Мерзликин подрались на тренировке «Коламбуса»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Между игроками «Коламбуса» случилась потасовка на тренировке, сообщает журналист Брайан Хеджер.

По информации источника, российский форвард «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко на тренировке упал на лед, столкнувшись с латвийским голкипером Элвисом Мерзликиным. Вратарь подъехал к одноклубнику, но не спросил о его самочувствии — это разозлило россиянина, который ударил Мерзликина по лицу. В итоге игроков разняли. Позже латыш извинился перед Марченко.

В текущем сезоне Марченко набрал 13 (7+6) очков в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 2018-м году «Коламбус» выбрал россиянина под 49-м номером драфта.

Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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