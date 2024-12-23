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Сегодня, 22:03

Российский форвард «Миннесоты» Тренин вернулся в строй после травмы

Алина Савинова
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Российский нападающий «Миннесоты» Яков Тренин восстановился после травмы нижней части тела и вернулся в общую группу, сообщает пресс-служба клуба.

27-летний хоккеист из-за повреждения пропустил пять матчей. В последний раз он выходил на лед 13 декабря в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (1:7).

Тренин должен принять участие в домашнем матче с «Чикаго», который состоится 24 декабря.

Россиянин перешел в «Миннесоту» в июле этого года. В нынешнем сезоне он провел 29 матчей в НХЛ, отметившись 2 голами и одной результативной передачей.

Яков Тренин
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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