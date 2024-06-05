Российский форвард Ничушкин сыграет во втором сезоне хоккейной Медиалиги

Сегодня, 10:59
Президент хоккейной Медиалиги Николай Осипов сообщил, что нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин примет участие во втором сезоне турнира.
Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 5 по 8 июня.
«Второй сезон лиги стартует 6 июля и завершится 31 августа. Матчи пройдут в Москве, но мы рассчитываем провести ряд игр в регионах. Из игроков НХЛ точно пока известно, что сыграет Валерий Ничушкин», — приводит ТАСС слова Осипова.
14 мая стало известно, что Ничушкин минимум на шесть месяцев отстранен от матчей НХЛ для прохождения третьего этапа программы помощи игроков.
С 15 января Ничушкин проходил программу помощи игрокам НХЛ и пропустил около двух месяцев из-за личных проблем неизвестного характера.