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НХЛ

Сегодня, 14:00

Малкин объяснил, в чем Овечкин лучше Кросби

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Малкин и Сидни Кросби.
Фото Global Look Press
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Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сравнил партнера по команде Сидни Кросби с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Они оба по-прежнему великолепны. Мне кажется, что они будут играть вечно. Но Овечкин в плане голов, наверное, лучший в истории. Сид, конечно, лучший игрок всех времен», — приводит слова Малкина издание The Athletic.

Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ в чемпионате сезона-2005/06.

В нынешнем сезоне 36-летний Сидни набрал 24 (13+11) очка в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В активе 38-летнего форварда столичных 12 (5+7) очков в 17 играх.

Ранее Овечкин признался, что считает себя и Кросби спасителями НХЛ.

Источник: The Athletic
Александр Овечкин
Евгений Малкин
Сидни Кросби
НХЛ
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