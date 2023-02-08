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Сегодня, 14:00

Пономарев о том, как его клуб отметил победу в АХЛ: «Скучно. У нас даже в ВХЛ закатили бы большую вечеринку»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Центрфорвард фарм-клуба «Каролины» «Чикаго Вулвз» Василий Пономарев в большом эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, как его команда отмечала победу в Кубке Колдера.

— Все примерно понимают, как празднуют победу в Кубке Стэнли. Как в АХЛ отмечают завоеванный Кубок Колдера?

— Честно говоря, хотелось бы побольше праздничных мероприятий. Все прошло как-то очень сухо. Мне казалось, что это глобальное событие, но нет. Провели в Ледовом дворце небольшую автограф-сессию с болельщиками. На нее пришло достаточно много народу — одна из двух центральных трибун была полностью заполнена. Нам похлопали, мы раздали автографы, а потом просто посидели с командой в ресторане.

На финальную часть пришло все руководство, весь персонал арены. Мне кажется, что по русским меркам это слишком скучно. В России бы даже в ВХЛ закатили большую вечеринку. Здесь же никакого пьяного угара не было — все прошло очень сдержанно.

В финале Кубка Колдера-2022 «Чикаго» победил «Спрингфилд» со счетом 4-1 в серии.

Василий Пономарев. «Я показал яйца, и в «Спартаке» все поняли». Неприкрытая правда от молодого центра, играющего в США

Хоккей
Василий Пономарев
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