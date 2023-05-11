Овечкин — о ритуалах в «Вашингтоне»: «Смеемся, когда делаем их, потому что выглядим как шайка дебилов»

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о ритуалах команды.

«Мы так смеемся постоянно, когда делаем какие-то ритуалы, потому что выглядим, как шайка дебилов. У нас есть Мартин Фехервари, он когда ко мне подходит, я говорю: «Shots of Martini» (рюмка Мартини). И мы сначала Shots of Martini, а потом отбиваем рукой», — сказал Овечкин в интервью YouTube-шоу «Это футбол брат».

«Вашингтон» в сезоне-2022/23 не попал в плей-офф НХЛ. Овечкин набрал 75 (42+33) очков в 73 матчах регулярного чемпионата и вышел на второе место среди снайперов в истории лиги. У 37-летнего россиянина 822 гола за карьерв в НХЛ, у Уэйна Гретцки — 894.