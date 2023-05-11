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Сегодня, 19:35

Овечкин — о ритуалах в «Вашингтоне»: «Смеемся, когда делаем их, потому что выглядим как шайка дебилов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о ритуалах команды.

«Мы так смеемся постоянно, когда делаем какие-то ритуалы, потому что выглядим, как шайка дебилов. У нас есть Мартин Фехервари, он когда ко мне подходит, я говорю: «Shots of Martini» (рюмка Мартини). И мы сначала Shots of Martini, а потом отбиваем рукой», — сказал Овечкин в интервью YouTube-шоу «Это футбол брат».

«Вашингтон» в сезоне-2022/23 не попал в плей-офф НХЛ. Овечкин набрал 75 (42+33) очков в 73 матчах регулярного чемпионата и вышел на второе место среди снайперов в истории лиги. У 37-летнего россиянина 822 гола за карьерв в НХЛ, у Уэйна Гретцки — 894.

Источник: Это футбол брат
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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