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НХЛ

Сегодня, 09:45

Барбашев: «Я поставил лайк, когда увидел в Twitter, что меня обменяли в «Вегас»

Ана Горшкова
Корреспондент
Иван Барбашев.
Фото USA Today Sports
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Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев вспомнил о том, как узнал об обмене в команду из «Сент-Луиса».

«Что я знал о «Вегасе», когда меня сюда обменяли? Если честно, я поставил лайк, когда увидел в Twitter, что меня обменяли. Еще я услышал, как моя жена кричит, а потом я увидел в своем телефоне и сказал: «О, хорошо. Меня обменяли». Но вы знаете, это действительно особенное место, и я был очень рад этому.

Когда я приехал сюда, играть здесь было чем-то особенным, особенно с Джеком Айкелом, в защите и нападении, это было просто невероятно. Адаптация заняла у меня, вероятно, больше, чем пару игр, особенно с новой системой. Я, честно говоря, играл всю свою жизнь на передней линии в основном, и с прошлого года я вроде как немного поднялся и получил некоторые возможности. Но знаете, если честно, мне очень легко с ними [сокомандниками] играть. Они просто очень хорошо катаются и делают много легких бросков», — приводит слова Барбашева пресс-служба клуба.

В феврале 2023 года Барбашев был обменян в «Вегас» из «Сент-Луиса». На его счету 18 (7+11) очков в 22 матчах плей-офф.

«Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 4-1. Для 27-летнего россиянина это второе чемпионство — в 2019 году он стал обладателем кубка вместе с «Сент-Луисом».

 
Форвард &laquo;Вегаса&raquo; Иван Барбашев празднует забитый гол. Сказка главного русского героя плей-офф! Барбашев уже выиграл больше Кубков Стэнли, чем Овечкин

 

Источник: НХЛ
Иван Барбашев
Кубок Стэнли
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сент-Луис Блюз
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