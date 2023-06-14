Барбашев: «Я поставил лайк, когда увидел в Twitter, что меня обменяли в «Вегас»

Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев вспомнил о том, как узнал об обмене в команду из «Сент-Луиса».

«Что я знал о «Вегасе», когда меня сюда обменяли? Если честно, я поставил лайк, когда увидел в Twitter, что меня обменяли. Еще я услышал, как моя жена кричит, а потом я увидел в своем телефоне и сказал: «О, хорошо. Меня обменяли». Но вы знаете, это действительно особенное место, и я был очень рад этому.

Когда я приехал сюда, играть здесь было чем-то особенным, особенно с Джеком Айкелом, в защите и нападении, это было просто невероятно. Адаптация заняла у меня, вероятно, больше, чем пару игр, особенно с новой системой. Я, честно говоря, играл всю свою жизнь на передней линии в основном, и с прошлого года я вроде как немного поднялся и получил некоторые возможности. Но знаете, если честно, мне очень легко с ними [сокомандниками] играть. Они просто очень хорошо катаются и делают много легких бросков», — приводит слова Барбашева пресс-служба клуба.

В феврале 2023 года Барбашев был обменян в «Вегас» из «Сент-Луиса». На его счету 18 (7+11) очков в 22 матчах плей-офф.

«Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 4-1. Для 27-летнего россиянина это второе чемпионство — в 2019 году он стал обладателем кубка вместе с «Сент-Луисом».