Российский голкипер Аскаров признан лучшим игроком недели в АХЛ

12 декабря, 21:13
Российский вратарь «Милуоки» Ярослав Аскаров признан лучшим игроком прошедшей игровой недели в АХЛ.
Он провел два матча, в которых в общей сложности отразил 60 бросков из 61 по своим воротам. Аскаров сделал первый «сухарь» за свою карьеру в Северной Америке в матче регулярного чемпионата против «Хартфорда» (2:0).
«Милуоки» — это фарм-клуб «Нэшвилла» из НХЛ. «Предаторз» выбрали россиянина на драфте 2020 года в первом раунде под общим 11-м номером.
Всего в этом сезоне в АХЛ он провел 16 матчей, в которых показал коэффициент надежности 2,42 и 91,8 процента отраженных бросков.