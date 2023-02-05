Аскаров пропустит Матч звезд АХЛ по семейным обстоятельствам

Российский голкипер системы «Нэшвилла» Ярослав Аскаров пропустит предстоящий Матч звезд АХЛ.

Пресс-служба фарм-клуба «Нэшвилла» — «Милуоки» — отмечает, что игрок пропустит Матч звезд «по семейным обстоятельствам».

В этом сезоне 20-летний россиянин провел в АХЛ 28 матчей, в которых в среднем пропускал 2,67 шайбы за игру при 90,5 проценте отраженных бросков.

Также Аскаров дебютировал в НХЛ, проведя пока 1 матч за «Нэшвилл».

Напомним, «Предаторз» выбрали голкипера под общим 11-м номером в первом раунде драфта-2020.