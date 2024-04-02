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Сегодня, 09:35

Российский голкипер «Коламбуса» Тарасов признан третьей звездой дня в НХЛ

Алина Савинова
Даниил Тарасов.
Фото USA Today Sports
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Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ.
В домашнем матче против «Колорадо» (4:1) 25-летний голкипер отразил 45 бросков из 46.

Первой звездой дня признан форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, который отметился двумя голами и одной результативной передачей в игре с «Рейнджерс» (5:2). Вторая звезда дня — нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 3 (2+1) очка в матче против «Флориды» (6:4).

Тарасов выступает за «Коламбус» с 2021 года. В 2017-м клуб выбрал россиянина на драфте НХЛ в 3-м раунде под общим 86-м номером. На данный момент «Блю Джэкетс» занимает последнее место в турнирной таблице «Востока».

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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