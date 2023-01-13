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НХЛ

Сегодня, 07:20

Аскаров — о дебюте в НХЛ: «День, который я запомню на всю свою жизнь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский голкипер «Нэшвилла» Ярослав Аскаров прокомментировал свою дебют в НХЛ. Он сыграл за команду в матче против «Монреаля» (3:4).

«День, который я запомню на всю свою жизнь. Спасибо всем за поддержку и помощь. Увлекательный путь начался», — написал Аскаров в своих соцсетях.

20-летний вратарь «Предаторз» в матче против «Канадиенс» отразил 31 бросок из 35.

В текущем сезоне Аскаров провел 22 матча в АХЛ за «Милуоки», в которых пропустил 57 шайб при двух сухих матчах и 90,5 процента отраженных бросков. Он был приглашен на Матч звезд лиги, который состоится 5-6 февраля в Лавале.

Ярослав Аскаров
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нэшвилл Предаторз
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