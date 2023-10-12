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Сегодня, 11:46

Самсонов заявил, что хочет забыть победный матч с «Монреалем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов прокомментировал победу над «Монреалем» (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Невеселая игра для вратарей, особенно для вратаря «Торонто». Постараюсь забыть о том, что произошло, иногда у нас бывают такие матчи, это не слишком весело, но ничего страшного. Мы выиграли, у нас два очка, так что я очень рад этому результату», — приводит слова Самсонова сайт НХЛ.

Самсонов в матче с «Монреалем» отразил 19 бросков из 24. На счету вратаря соперника Джейка Аллена 37 сейвов.

«Торонто» на данный момент занимает четвертое место в Восточной конференции (2 очка). Следующий матч команда проведет 15 октября против «Миннесоты».

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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