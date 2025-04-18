Никишин прибыл в расположение «Каролины»

Защитник Александр Никишин прибыл в расположение «Каролины», сообщает пресс-служба клуба.

11 апреля «Харрикейнз» объявили о подписании двухлетнего контракта новичка с 23-летним россиянином. Сумма соглашения составляет 832 500 долларов. Также в договоре предусмотрен подписной бонус в размере 185 тысяч долларов. «Харрикейнз» выбрали Никишина на драфте НХЛ в 2020 году под общим 69-м номером.

В сезоне-2024/25 на счету хоккеиста 65 матчей с учетом плей-офф, в которых он набрал 49 (19+30) очков.