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18 апреля, 22:15

Никишин прибыл в расположение «Каролины»

Руслан Минаев
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Защитник Александр Никишин прибыл в расположение «Каролины», сообщает пресс-служба клуба.

11 апреля «Харрикейнз» объявили о подписании двухлетнего контракта новичка с 23-летним россиянином. Сумма соглашения составляет 832 500 долларов. Также в договоре предусмотрен подписной бонус в размере 185 тысяч долларов. «Харрикейнз» выбрали Никишина на драфте НХЛ в 2020 году под общим 69-м номером.

В сезоне-2024/25 на счету хоккеиста 65 матчей с учетом плей-офф, в которых он набрал 49 (19+30) очков.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Александр Никишин
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