Ахтямов — о жизни в Торонто: «Квартиры сдают без мебели, такси долго ждать»

Вратарь «Торонто» Артур Ахтямов поделился мнением о жизни в канадском городе провинции Онтарио.

«Тут все по-другому. Тот же новый номер телефона тяжело сделать, нужно еще карту привязать. Квартиру было сложно найти, да и цены высокие. Тут в основном без мебели сдаются апартаменты, мне удалось найти с мебелью рядом с ареной АХЛ, 300 метров идти. Хотя вариантов было не так много», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Ахтямова.

Хоккеист также отметил, что передвигается по городу на такси.

«Правда, с утра у нас рано начинаются тренировки, такси приходится долго ждать. Если приезжаем ночью после выездной серии, тоже долгое ожидание. В планах есть пойти сдать на права в Канаде и уже покупать или арендовать машину», — добавил он.

Ахтямов выступает за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ. В этом сезоне 23-летний россиянин провел 6 матчей, сыграв 1 раз на ноль при 92,5 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,97.