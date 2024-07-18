Источник: Кузнецов стал неограниченно свободным агентом

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Российский нападающий Евгений Кузнецов стал неограниченно свободным агентом, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
Форвард прошел процедуру драфта отказов, куда его выставила «Каролина» 17 июля.
«Он может подписать контракт с кем захочет», — написал Фридман.
15 июля сообщалось, что Кузнецов подписал контракт с петербургским СКА. Однако позже агент 32-летнего хоккеиста Шуми Бабаев опроверг эту информацию.
Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.