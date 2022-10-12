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Сегодня, 07:19

Ничушкин — о новом сезоне НХЛ: «Завтра начинаем все сначала»

Валерий Ничушкин.
Фото Соцсети

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин опубликовал новый пост в соцсетях. 27-летний хоккеист показал подписчикам фотографии с Кубком Стэнли-2022 и высказался о старте нового сезона регулярного чемпионата НХЛ.

«Завтра начинаем всё сначала», — написал Ничушкин.

13 октября в 04.30 мск «Эвеланш» проведет стартовый матч нового сезона НХЛ против «Чикаго».

Ранее Ничушкин стал 36-м россиянином, который выиграл Кубок Стэнли. В плей-офф НХЛ сезона-2021/22 форвард провел 20 матчей и набрал 15 (9+6) очков.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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