Ничушкин — о новом сезоне НХЛ: «Завтра начинаем все сначала»

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин опубликовал новый пост в соцсетях. 27-летний хоккеист показал подписчикам фотографии с Кубком Стэнли-2022 и высказался о старте нового сезона регулярного чемпионата НХЛ.

«Завтра начинаем всё сначала», — написал Ничушкин.

13 октября в 04.30 мск «Эвеланш» проведет стартовый матч нового сезона НХЛ против «Чикаго».

Ранее Ничушкин стал 36-м россиянином, который выиграл Кубок Стэнли. В плей-офф НХЛ сезона-2021/22 форвард провел 20 матчей и набрал 15 (9+6) очков.