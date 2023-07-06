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Сегодня, 09:38

Российский хоккеист Любушкин объяснил, почему отказался надевать радужное джерси в НХЛ

Виктория Кравченко
Илья Любушкин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин рассказал, почему отказался участвовать в акции в поддержку меньшинств.

В марте этого года хоккеист не стал надевать радужное джерси перед матчем НХЛ с «Монреалем». Он пропустил раскатку, тогда как остальные хоккеисты «Баффало» поучаствовали в акции.

«Считаю, что каждый должен сам решать, что делать, в том числе надевать это джерси или нет. Вижу в этом решении плюс в том плане, что у меня есть дети. И они не должны на это смотреть», — цитирует россиянина «Известия».

Хоккеист считает, что в присутствии детей подобные акции проводить неуместно. А в связи с тем, что клубам запретили надевать радужные джерси, они теперь спокойно могут посещать матчи НХЛ.

Он также поблагодарил клуб за поддержку его решения, отметив, что ажиотажа его отказ не вызвал.

«Наш капитан Кайл Окпосо публично выступил с поддержкой в мой адрес. Спасибо ему и всему клубу за это», — добавил он.

В июне 2023 года главный комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о запрете клубам надевать радужное джерси на тренировках.

29-летний россиянин в сезоне-2022/23 сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 14 (2+12) очков.

Источник: https://iz.ru/1539865/aleksei-fomin/u-menia-est-deti-poetomu-ia-za-zapret-raduzhnykh-dzhersi-v-nkhl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Илья Любушкин
ХК Баффало Сэйбрз
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