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Сегодня, 13:45

Российский вратарь — о получении визы в США: «Посольство не отдавало мне паспорт»

Российский хоккеист рассказал, как посольство США в Грузии не отдавало ему паспорт
Алексей Мальков
Корреспондент отдела хоккея
Вадим Жеренко.
Фото Соцсети
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Вратарь системы «Сент-Луиса» в интервью «СЭ» рассказал, с какими сложностями он столкнулся, когда пытался получить визу в США.

«Полетел в Грузию, чтобы сделать визу, и мне в американском посольстве отказали. Я провел в Грузии два месяца, потому что мне посольство не отдавало паспорт. Я не знаю почему, там даже «Сент-Луис» со своей стороны пытался что-то сделать, но паспорт мне не отдавали. Потом мне его вернули, «Сент-Луис» нанял иммиграционного адвоката, который посоветовал ехать в США через Канаду.

Сначала мне сделали канадскую визу в Грузии за две-три недели, я сразу улетел в Канаду, а там уже американскую визу за день сделали. Грубо говоря, у меня не было предсезонки, потому что эти два месяца я занимался только в зале. Я был на связи с тренерами по физической подготовке, они мне давали советы. Но когда я приехал в Сент-Луис, было тяжеловато», – сказал Жеренко в интервью «СЭ».

В текущем сезоне вратарь принял участие в 15 матчах за «Спрингфилд» – фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ.

 
Вадим Жеренко. «В Финляндии мне сказали убрать российский флаг с шлема. Я не чувствовал себя в безопасности»

 

Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
Вадим Жеренко
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