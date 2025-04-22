22 апреля, 20:30
Нападающий Данила Юров в интервью «СЭ» прокомментировал возможную игру за фарм-клуб «Миннесоты» в АХЛ.
— Как восприняли обмен Марата Хуснутдинова?
— С удивлением. Сначала увидел, что обменяли одного чеха, а фамилия Марата была только в конце. Был удивлен. Он сыграл весь сезон в НХЛ, но его обменяли. В «Бостоне», думаю, по составу ему будет легче закрепиться. У него есть талант, парень работоспособный. Надеюсь, у него все получится.
— Как относитесь к возможной отправке в АХЛ?
— Отправят и отправят, что такого? Поеду все доказывать через АХЛ.
— Некоторые игроки сразу пресекают это пунктом в контракте о возможном возвращении в Россию.
— Если так будет нужно, буду пробиваться через фарм-клуб. Терпеть за карьеру я научился. Ничего страшного в АХЛ не вижу. В Северной Америке другой хоккей. Возможно, в фарм-клубе привыкнуть к нему даже проще. Есть пример Кирилла Марченко: его отправляли в АХЛ, он сыграл месяц в «Кливленде», и его подняли в «Коламбус». Егор Чинахов и Дмитрий Воронков тоже играли в фарм-клубе.
Во вторник, 22 апреля, стало известно, что Юров расторг контракт с «Металлургом» и решил продолжить карьеру в «Миннесоте».
В сезоне-2024/25 форвард набрал 25 (13+12) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в плей-офф у него 1 гол в 5 встречах.
«Миннесота» выбрала Юрова под 24-м номером драфта НХЛ-2022.