22 апреля, 20:00
Экс-нападающий «Металлурга» Данила Юров в интервью «СЭ» прокомментировал решение подписать контракт с «Миннесотой».
— Ваш отъезд в «Миннесоту» в следующем сезоне — решенный вопрос. Что подтолкнуло к этому?
— Желание, цель и мечта детства — заиграть в НХЛ. После прошлого сезона понимал, что, скорее всего, проведу последний год в «Металлурге». Морально был готов к этому решению. Весь сезон мечтал о том, что поеду в «Миннесоту». Я уже был там, понимаю, как все устроено, это меня тоже мотивировало.
— Александр Никишин и Иван Демидов уехали в НХЛ сразу после завершения сезона в КХЛ. Почему вы не сделали так же?
— Я хотел полностью восстановиться. Это важный фактор. Не было смысла ехать не готовым на сто процентов. С агентами и родителями склонились к варианту остаться в России, спокойно восстановиться, нормально отдохнуть, потренироваться, получить рабочую визу и поехать готовиться к следующему сезону.
— Уговаривала ли «Миннесота» присоединиться к команде уже сейчас?
— Мы объяснили клубу нашу позицию. Я хочу приехать полностью готовым и помогать команде. Проблем не возникло, они все поняли. Им тоже нужен полностью здоровый игрок.
Во вторник, 22 апреля, стало известно, что Юров расторг контракт с «Металлургом» и решил продолжить карьеру в «Миннесоте».
В сезоне-2024/25 форвард набрал 25 (13+12) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в плей-офф у него 1 гол в 5 встречах.
«Миннесота» выбрала Юрова под 24-м номером драфта НХЛ-2022.