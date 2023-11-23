Илья Михеев — о поведении звезд «Торонто»: «Самый веселый — Нюландер, с ним можно похихикать»

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился подробностями своего выступления за «Мэйпл Лифс».

— Продолжаете общаться с кем-то из игроков «Кленовых листьев»?

— Нет. Если видимся перед матчем, можем перекинуться парой слов, но не более. К тому же, повторяю, многих из тех, с кем я играл, там уже нет.

— Чего напичканному звездами «Торонто» все время не хватает для того, чтобы успешно выступать в плей-офф?

— Тяжело сказать, потому что все три года при мне мы проигрывали в седьмой игре первого раунда. И до меня такое было. А после они первый раунд прошли, но проиграли во втором. Коллектив там хороший, лидеры есть. Возможно, где-то не хватило удачи. Отлично помню, что в 2021 году в серии первого раунда с «Тампой», когда мы вели 3-2, нас сильно подкосило поражение в овертайме шестого матча. Наверное, тогда сказался кубковый опыт, который игроки «Лайтнинг» накапливали годами. Коллектив там строился давно, игроки знали, что такое плей-офф, финал. И это сказалось.

— Внутри коллектива в «Торонто» обсуждается, что клуб не выигрывал Кубок уже 48 лет? Давит ли это на игроков?

— Какое-то давление чувствуется, но не могу сказать, что все сильно об этом думают.

— Есть стереотип, что в «Ванкувере» еще со времен Игоря Ларионова и Павла Буре хорошо относятся к россиянам, а в «Торонто» это отношение прохладнее.

— В моем случае могу сказать, что хорошо относятся и там и там. Это все стереотипы, которые к сегодняшнему дню никакого отношения не имеют. Мне жаловаться не на что.

— Как у вас сложились отношения с многочисленными торонтскими звездами во главе с Остоном Мэттьюсом?

— Хорошо. Обычные ребята, никакой заносчивости, хотя и звезды мирового уровня. С тем же Мэттьюсом можно запросто на ужин сходить. Нормально себя ведет, никаких проблем. А самый веселый из них — Вильям Нюландер, с ним можно похихикать.