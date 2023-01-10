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Сегодня, 09:37

Костин подрался с Лемье в концовке матча НХЛ «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

Руслан Минаев
Клим Костин и Брендан Лемье.
Фото Скриншот трансляции Sportsnet
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Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин подрался с американским форвардом «Лос-Анджелеса» Бренданом Лемье в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ. «Кингз» выиграли эту встречу со счетом 6:3.

После вбрасывания игроки обменялись словами и затем начали драться.

Оба хоккеиста в итоге получили по 5 штрафных минут. Костин заработал еще 10 минут за неспортивное поведение, вероятно, за удар после того, как оба игрока оказались на льду.

23-летний Костин в этом сезоне провел за «Ойлерз» 25 матчей и набрал 9 (5+4) очков.

Клим Костин
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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