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27 сентября, 22:37

Российский нападающий «Колорадо» Ничушкин начал тренироваться без ограничений

Иван Шитик
Корреспондент

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин начал тренироваться без ограничений, сообщает журналист Питер Бау.

После завершения финала Кубка Стэнли форвард в своих соцсетях опубликовал результаты рентгена, на которых виден перелом одной из плюсневых костей стопы.

За весь розыгрыш плей-офф Ничушкин забросил 9 шайб и отдал 6 результативных передач, суммарно набрав 15 очков. «Колорадо» обыграл «Тампу» в решающей серии со счетом 4-2, завоевав Кубок Стэнли впервые с 2001 года.

Летом нападающий подписал новый контракт с «Эвеланш» на восемь лет с годовой зарплатой 6,125 миллиона долларов.

Валерий Ничушкин
ХК Колорадо Эвеланш
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