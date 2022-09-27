Российский нападающий «Колорадо» Ничушкин начал тренироваться без ограничений

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин начал тренироваться без ограничений, сообщает журналист Питер Бау.

После завершения финала Кубка Стэнли форвард в своих соцсетях опубликовал результаты рентгена, на которых виден перелом одной из плюсневых костей стопы.

За весь розыгрыш плей-офф Ничушкин забросил 9 шайб и отдал 6 результативных передач, суммарно набрав 15 очков. «Колорадо» обыграл «Тампу» в решающей серии со счетом 4-2, завоевав Кубок Стэнли впервые с 2001 года.

Летом нападающий подписал новый контракт с «Эвеланш» на восемь лет с годовой зарплатой 6,125 миллиона долларов.