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НХЛ

Сегодня, 09:22

Ничушкин забил 100-й гол в НХЛ

Руслан Минаев
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин оформил дубль в ворота «Баффало» (5:1) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард был признан третьей звездой матча с «Баффало».

Голы стали для 28-летнего россиянина 99-м и 100-м в североамериканской лиге. Всего в 485 матчах в НХЛ Ничушкин набрал 246 (100+146) очков.

В этом сезоне на счету россиянина 25 (12+13) очков в 27 матчах за «Эвеланш». Карьеру в НХЛ он начинал в составе «Далласа», набрав 34 (14+20) очков в 79 матчах сезона-2013/14.

Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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