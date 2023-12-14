Ничушкин забил 100-й гол в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин оформил дубль в ворота «Баффало» (5:1) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард был признан третьей звездой матча с «Баффало».

Голы стали для 28-летнего россиянина 99-м и 100-м в североамериканской лиге. Всего в 485 матчах в НХЛ Ничушкин набрал 246 (100+146) очков.

В этом сезоне на счету россиянина 25 (12+13) очков в 27 матчах за «Эвеланш». Карьеру в НХЛ он начинал в составе «Далласа», набрав 34 (14+20) очков в 79 матчах сезона-2013/14.